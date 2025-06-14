Тегеран не видит смысла в продолжении переговоров с США

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В свете поддержки США ударов Израиля по Ирану Тегеран считает бессмысленным продолжение переговоров с Вашингтоном по иранской ядерной программе, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Вторая сторона (США - ИФ) действовала таким образом, что диалог становится бессмысленным", - сказал дипломат агентству "Тасним".

Он пояснил: "Вы не можете говорить о переговорах и одновременно координировать действия, позволяя (...) атаковать территорию Ирана".

При этом президент США Дональд Трамп считает, что израильская атака на Иран может поспособствовать заключению соглашения с Тегераном.

В ответ на вопрос журналиста Axios не поставили ли израильские удары под угрозу его дипломатические усилия,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ Трамп заявил: "Я не думаю, что это так. Возможно, наоборот. Возможно, теперь они будут вести переговоры всерьез".

Он добавил, что Иран "был близок к соглашению, они должны были это сделать". "Возможно, теперь это случится", - предположил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что он тщетно "давал Ирану один шанс за другим" для заключения соглашения по атому.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

Иран настаивает на своем неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.