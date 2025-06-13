Трамп считает, что удары Израиля могут помочь ему заключить соглашение с Ираном

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что серия атак Израиля по Ирану может поспособствовать заключению соглашения между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios.

"Я не думаю, что это так. Возможно, наоборот. Возможно, теперь они будут вести переговоры всерьез", - сказал Трамп журналисту Axios, отвечая на вопрос, не поставили ли израильские удары под угрозу его дипломатическ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ие усилия.

Он отметил, что Иран "был близок к соглашению, они должны были это сделать".

"Возможно, теперь это случится", - добавил президент США.

По словам Трампа, израильская атака была "важным событием". Он подчеркнул, что Израиль использовал "великолепное американское оружие" во время ударов.

Ранее Трамп заявил, что он тщетно "давал Ирану один шанс за другим" для заключения соглашения по атому.