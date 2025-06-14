AZAL отменила рейсы из Баку в иранский Тебриз до конца июня

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Azerbaijan Airlines приняла решение отменить до конца июня выполнение авиарейсов из Баку в иранский Тебриз.

"В связи с последними событиями на Ближнем Востоке рейсы по маршруту Баку - Тебриз - Баку отменены до конца июня", - отмечает авиакомпания.

Кроме этого, в связи с закрытием воз‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​душного пространства рядом стран отменены рейсы Azerbaijan Airlines, запланированные на 14-16 июня из Баку в Тель-Авив, Нью-Дели, Исламабад, Эр-Рияд и Тегеран.

Как подчеркивает авиакомпания, "AZAL, руководствуясь принципом обеспечения безопасности полетов, продолжает внимательно следить за развитием ситуации".