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Сирия, Ливан и Иордания открыли воздушное пространство для гражданской авиации

Сирия, Ливан и Иордания открыли воздушное пространство для гражданской авиации
Пассажирский самолет Airbus A330 авиакомпании Middle East Airlines
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Несколько стран на Ближнем Востоке сообщили об открытии воздушного пространства для пассажирских самолетов, сообщают в субботу западные СМИ.

На такой шаг пошли Сирия, Ливан, Иордания. В частности, в Ливане авиакомпания Middle East Airlines объявила, что возобновит рейсы в аэропорту Бейрута во второй половине дня субботы.

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Решение о закрытии воздушного пространства для гражданской авиации ранее на этой неделе принял ряд стран Ближнего Востока. Это было вызвано обострением конфликта между Израилем и Ираном.

Ливан Иордания Сирия
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