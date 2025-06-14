Сирия, Ливан и Иордания открыли воздушное пространство для гражданской авиации

Пассажирский самолет Airbus A330 авиакомпании Middle East Airlines Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Несколько стран на Ближнем Востоке сообщили об открытии воздушного пространства для пассажирских самолетов, сообщают в субботу западные СМИ.

На такой шаг пошли Сирия, Ливан, Иордания. В частности, в Ливане авиакомпания Middle East Airlines объявила, что возобновит рейсы в аэропорту Бейрута во второй половине дня субботы.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ В то же время, как сообщалось, ряд крупных авиакомпаний ранее на этой неделе приостановили рейсы в Иран, Израиль и свое решение пока не пересматривали.

Решение о закрытии воздушного пространства для гражданской авиации ранее на этой неделе принял ряд стран Ближнего Востока. Это было вызвано обострением конфликта между Израилем и Ираном.