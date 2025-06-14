Поиск

Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - China National Nuclear Corporation (СNNC) построит вторую атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане, сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в Казахстане для строительства еще одной АЭС", - сказал Саткалиев, его слова приводятся в пресс-релизе агентства.

По его словам, в мире не так много стран, которые самостоятельно могут осилить весь атомный цикл.

"И, безусловно, Китай - это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет - сотрудничество с КНР", - отметил он.

Саткалиев подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

"У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы", - отметил спикер, добавив, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Ранее Агентство республики по атомной энергии сообщило, что Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане.

Казахстан Китай АЭС China National Nuclear Corporation СNNC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Три человека погибли в Израиле от иранских ракетных атак

Три человека погибли в Израиле от иранских ракетных атак

Минобороны сообщило о возвращении из плена новой группы военных РФ

Россия и Украина приступили к "санитарным обменам" ранеными

AZAL отменила рейсы из Баку в иранский Тебриз до конца июня

AZAL отменила рейсы из Баку в иранский Тебриз до конца июня

Россия передала Украине еще 1200 тел военнослужащих

Хаменеи назначил командующего воздушно-космическими силами КСИР

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Зеленый Кут в ДНР

Сирия, Ливан и Иордания открыли воздушное пространство для гражданской авиации

Сирия, Ливан и Иордания открыли воздушное пространство для гражданской авиации

В Иране пока не решили, проводить ли встречу с США по атому

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иранские военные пообещали продолжать удары по Израилю

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана96 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6550 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });