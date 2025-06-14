Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - China National Nuclear Corporation (СNNC) построит вторую атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане, сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в Казахстане для строительства еще одной АЭС", - сказал Саткалиев, его слова приводятся в пресс-релизе агентства.

По его словам, в мире не так много стран, которые самостоятельно могут осилить весь атомный цикл.

"И, безусловно, Китай - это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет - сотрудничество с КНР", - отметил он.

Саткалиев подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

"У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы", - отметил спикер, добавив, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Ранее Агентство республики по атомной энергии сообщило, что Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане.