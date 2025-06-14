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В Казахстане заявили, что у КНР наиболее высокий уровень готовности для строительства АЭС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Китай имеет наиболее высокий уровень готовности для строительства второй АЭС в Казахстане, сообщила пресс-служба Агентства по атомной энергии республики.

"Не исключается, что для строительства второй АЭС будет привлечена китайская China National Nuclear Corporation. Окончательное решение будет принято после изучения всех необходимых деталей. Стоит отметить, что наиболее высокий уровень готовности для сотрудничества по строительству второй АЭС имеется с КНР, ведется проработка соответствующих документов", - говорится в официальном комментарии агентства, распространенном в субботу.

Экономика"Росатом" возглавит консорциум строительства первой АЭС в КазахстанеЧитать подробнее

В нем напомнили, что Казахстан изучает возможность строительства нескольких АЭС в республике.

"Первую АЭС будет возводить международный консорциум, и лидер данного консорциума ("Росатом" - ИФ) был избран путем открытого и конкурентного отбора с применением методологии французской инжиниринговой компании Assystem. Для строительства других АЭС изучаются все возможные варианты, разработки, технологии, условия и прочее", - говорится в комментарии.

Ранее в субботу Агентство Казахстана по атомной энергии заявило, что "Росатом" определен лидером консорциума для строительства перв‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ой АЭС в Казахстане.

Казахстан Китай АЭС Росатом
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