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В Абхазии задержан застреливший коллегу в парламенте экс-депутат

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Экс-депутат парламента Абхазии Адгур Харазия задержан в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы госбезопасности и МВД Абхазии, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.

"Харазия был задержан 14 июня. В операции по его задержанию участвовали председатель СГБ Дмитрий Дбар и вице-премьер, министр внутренних дел республики Роберт Киут", - говорится в сообщении.

19 декабря прошлого года в Народном собрании Абхазии во время обсуждения вопроса о запрете майнинга произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​я.

По словам очевидцев, после словесной перепалки депутат Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия. Голандзия попытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову. Кварчия был госпитализирован с ранением. Харазия скрылся с места происшествия.

Генпрокуратура Абхазии по факту произошедшего возбудила уголовное дело в отношении Харазия по признакам преступлений, предусмотренных статьями 29 и 99 Уголовного кодекса республики (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом). Экс-депутат был объявлен в розыск.

Абхазия Адгур Харазия
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