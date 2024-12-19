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В Абхазии один депутат погиб, другой ранен в результате стрельбы у парламента

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Народного Собрания Абхазии Вахтанг Голандзия погиб в результате стрельбы у здания парламента в Сухуме, другой депутат Кан Кварчия ранен, подозреваемый в стрельбе - третий депутат Адгур Харазия - скрылся с места происшествия, сообщил журналистам и.о. главы МВД республики Роберт Киут.

Он уточнил, что раненный депутат Кварчия находится в реанимации, но угрозы его жизни нет.

Как сообщил журналистам и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва, Голандзия был доставлен в реанимацию в состоянии клинической смерти, были "начаты неотложные реанимационные мероприятия, но к сожалению, безуспешно", пациент скончался.

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По словам главврача, у другого пострадавшего во время стрельбы депутата Кварчии "касательное ранение головы и сквозное ранение плеча, ему оказывается вся необходимая помощь".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Вахтанг Голандзия - член комитета Народного Собрания по экономической политике, реформам и информационным технологиям; член Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба заслушал информацию начальника Государственной службы охраны (ГСО) Дмитрия Дбара, прокурора Сухума Алхаса Агумавы и начальника УВД по Сухуму Астамура Хагуша в связи с инцидентом, произошедшим в четверг в парламенте. Участники совещания доложили о начале расследования ЧП, сообщает пресс-служба главы республики.

Затем Гунба посетил Республиканскую больницу, куда были доставлены пострадавшие в результате стрельбы в парламенте.

Сухум Абхазия Бадра Гунба
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