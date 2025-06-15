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Израильтяне не исключают атаку на верховного лидера Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Израиль в рамках операции против Ирана не исключает, что целью может стать иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильский источник.

"Удар по Хаменеи не под запретом", - сообщил источник, добавив, что в своем стремлении уничтожить иранскую ядерную программу Израиль не отказывается от любых потенциальных задач.

Сообщается также, что дальнейшие действия Израиля неи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌збежны, планируются новые серьезные удары.

В свою очередь The Jerusalem Post, комментируя ситуацию, обращает внимание, что, как показывает это заявление, стратегия Израиля выходит за рамки нейтрализации ядерных активов Ирана и распространяется на подрыв политических и военных основ иранского режима.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье Израиль нанес очередные авиаудары по Ирану, а Иран, почти одновременно, запустил ракеты по Израилю.

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