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Не менее четырех человек погибли в результате ночных иранских ударов по Израилю

Постпред Израиля при ООН потребовал осуждения действий Тегерана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, более 130 ранены в результате ракетных ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщают израильские СМИ.

Среди погибших два ребенка и две пожилые женщины, пишет "Гаарец".

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В израильских экстренных службах сообщили, что в городах Бат-Ям и Реховот в центральном Израиле общее число пострадавших достигло 133 человек, четверо тяжело ранены.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 44 пострадавших.

Между‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ тем, постпред Израиля при ООН Дэнни Дэнон потребовал немедленного осуждения иранского ракетного удара, заявив, что Тегеран "намеренно нацелился на гражданские районы", в результате погибли женщины и дети.

"ООН-Женщины и ЮНИСЕФ все еще хранят молчание. Никакого осуждения. Никакого возмущения. Никакой солидарности. (...) Мы требуем четкого и недвусмысленного осуждения. Сейчас", - написал Дэнон в соцсети X.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье Израиль нанес очередные авиаудары по Ирану. Тегеран, почти одновременно, запустил ракеты по Израилю.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран ООН Тегеран
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