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КСИР сообщил о гибели еще семи высокопоставленных иранских военных

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в воскресенье объявил о гибели в результате израильских ударов еще семи высокопоставленных иранских военнослужащих.

"Погибли семь представителей аэрокосмических сил, которые руководили ракетной программой и разработкой беспило‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​тников. Они погибли в пятницу во время израильских ударов", - цитирует агентство EFE выдержку из сообщения иранских СМИ, ссылающихся на КСИР.

Агентство отмечает, что таким образом число погибших в результате израильских ударов высокопоставленных военных Ирана достигло 15 человек.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран КСИР
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