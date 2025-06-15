КСИР сообщил о гибели еще семи высокопоставленных иранских военных

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в воскресенье объявил о гибели в результате израильских ударов еще семи высокопоставленных иранских военнослужащих.

"Погибли семь представителей аэрокосмических сил, которые руководили ракетной программой и разработкой беспило‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​тников. Они погибли в пятницу во время израильских ударов", - цитирует агентство EFE выдержку из сообщения иранских СМИ, ссылающихся на КСИР.

Агентство отмечает, что таким образом число погибших в результате израильских ударов высокопоставленных военных Ирана достигло 15 человек.