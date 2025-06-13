Новый глава КСИР пригрозил Израилю скорым "открытием врат ада"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Назначенный в пятницу на пост командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур пообещал Израилю жестокое возмездие после его ударов по Ирану.

"Преступный и незаконный сионистский режим (так в Иране называют израильские власти - ИФ) столкнется с горькой и мучительной судьбой с огромными и разрушительными последствиями‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​. Вскоре врата ада для этого режима, который убивает детей, откроются", - приводит агентство Mehr слова Пакпура.

Ранее Тегеран официально подтвердил гибель от израильских ударов прежнего командующего КСИР генерала-майора Хоссейна Салами, а также начальника штаба вооруженных сил генерала Мохаммада Багери.