Иранцам рекомендовали по возможности перейти на удаленный режим работы
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана рекомендовали гражданам страны уйти на удаленную работу в случае, если есть такая возможность.
"Если есть возможность работать удаленно, используйте ее", - сказала в воскресенье в эфире иранского телевидения представитель правительства Фатеме Мохаджерани.
Кроме того, по ее словам, метрополитен Тегерана будет открыт круглосуточно для того, чтобы жители иранской столицы могли использовать его как укрытие. Также, отметила она, в качестве укрытий можно использовать и территории мечетей.
Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Иран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.