Иранцам рекомендовали по возможности перейти на удаленный режим работы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана рекомендовали гражданам страны уйти на удаленную работу в случае, если есть такая возможность.

"Если есть возможность работать удаленно, используйте ее", - сказала в воскресенье в эфире иранского телевидения представитель правительства Фат‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​еме Мохаджерани.

Кроме того, по ее словам, метрополитен Тегерана будет открыт круглосуточно для того, чтобы жители иранской столицы могли использовать его как укрытие. Также, отметила она, в качестве укрытий можно использовать и территории мечетей.

Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Иран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.