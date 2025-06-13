Израильские военные полагают, что ликвидировали многих командующих ВВС КСИР

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израилю при нанесении ударов по Ирану удалось ликвидировать многих командующих ВВС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны.

По данным министерства, военачальники проводили совещ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ание в подземном командном пункте, когда Израиль нанес по нему удар.

В свою очередь, иранское агентство Tasnim утверждает, что поступавшие ранее данные о гибели командующего воздушно-космическими силами КСИР генерала Амира Али Хаджизаде не соответствуют действительности.