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Иран обратился к Кипру за посредничеством в урегулировании ситуации с Израилем

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран обратился к Кипру с просьбой передать израильским властям "ряд посланий", сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на президента Кипра Никоса Христодулидиса.

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Издание цитирует главу кипрского государства, который сказал журналистам об этой просьбе Ирана. При этом он не огласил никаких деталей. Известно лишь, что министр иностранных дел Кипра в ночь на суббо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ту провел телефонные переговоры с иранским коллегой.

Кроме того, по словам Христодулидиса, он обсудил складывающуюся ситуацию с премьер-министром Израиля, а также с представителями руководства Египта, ОАЭ и Греции.

The Jerusalem Post отмечает, что Кипр также предложил содействие в эвакуации граждан третьих стран из региона и призвал стороны воздержаться от эскалации напряженности.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Кипр Израиль
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