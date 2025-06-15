Иран обратился к Кипру за посредничеством в урегулировании ситуации с Израилем

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран обратился к Кипру с просьбой передать израильским властям "ряд посланий", сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на президента Кипра Никоса Христодулидиса.

Издание цитирует главу кипрского государства, который сказал журналистам об этой просьбе Ирана. При этом он не огласил никаких деталей. Известно лишь, что министр иностранных дел Кипра в ночь на суббо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ту провел телефонные переговоры с иранским коллегой.

Кроме того, по словам Христодулидиса, он обсудил складывающуюся ситуацию с премьер-министром Израиля, а также с представителями руководства Египта, ОАЭ и Греции.

The Jerusalem Post отмечает, что Кипр также предложил содействие в эвакуации граждан третьих стран из региона и призвал стороны воздержаться от эскалации напряженности.