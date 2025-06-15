В Тегеране опровергли информацию об отправке посланий Израилю через посредника

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В МИД Ирана заявили, что Тегеран не передавал сообщений Израилю посредством какого-либо государства, сообщило в воскресенье агентство Mehr.

"Исламская Республика Иран не передавала никаких посланий Израилю через какую-либо страну", - приводит агентство слова представителя МИД Эсмаила Багаи.

Ранее в воскресенье издание The Jerusalem Post со ссылкой на президента Кипра Нико‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌са Христодулидиса сообщило, что Иран обратился к Кипру с просьбой передать израильским властям "ряд посланий". Детали не сообщались.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.