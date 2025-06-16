Поиск

В Иране подтвердили гибель командующего разведкой КСИР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона подтвердила гибель в ходе израильских авиаударов командующего разведкой Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Каземи, сообщают иранские государственные СМИ.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Подтвердилась и информация о гибели заместителя Каземи - Хасана Мохакика.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильским военным удалось ликвидировать обоих иранских генералов.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.

Хроника 13 – 16 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Биньямин Нетаньяху Иран КСИР Израиль Мохаммад Каземи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Нетаньяху утверждает, что Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и его заместителя

Нетаньяху утверждает, что Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и его заместителя
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран и Израиль обменялись авиа- и ракетными ударами

Что произошло за день: воскресенье, 15 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Тегеране опровергли информацию об отправке посланий Израилю через посредника

В Тегеране опровергли информацию об отправке посланий Израилю через посредника

Путин поздравил с днем рождения Си Цзиньпина

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран обратился к Кипру за посредничеством в урегулировании ситуации с Израилем

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль атаковал объекты оборонной и энергетической промышленности Ирана

Израиль атаковал объекты оборонной и энергетической промышленности Ирана
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

КСИР сообщил о гибели еще семи высокопоставленных иранских военных

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана143 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6558 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });