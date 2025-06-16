В Иране подтвердили гибель командующего разведкой КСИР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона подтвердила гибель в ходе израильских авиаударов командующего разведкой Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Каземи, сообщают иранские государственные СМИ.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Подтвердилась и информация о гибели заместителя Каземи - Хасана Мохакика.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильским военным удалось ликвидировать обоих иранских генералов.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.