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Иран и Израиль обменялись авиа- и ракетными ударами

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В иранской армии заявили о запуске очередной волны ракет в сторону Израиля, сообщает в воскресенье вечером агентство Mehr.

Данных о количестве ракет п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ока не приводится.

Незадолго до этого израильская сторона сообщила о начале массированных авиаударов по местам базирования десятков иранских ракет класса "поверхность-поверхность" на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран
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