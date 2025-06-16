Израиль отражает ракетные атаки со стороны Ирана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отражает ракеты, запущенные в направлении израильской территории со стороны Ирана.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Защитные системы работают для предотвращения угрозы", - говорится в сообще‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​нии, опубликованном в телеграме израильских военных.

Отмечается, что ВВС Израиля осуществляют перехват и "наносят удары там, где это необходимо для устранения угрозы".

Тем временем служба скорой помощи Израиля " Маген Давид Адом" сообщает, что медицинские работники направляются на несколько мест происшествия.