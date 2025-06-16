КСИР заявляет, что "новые методы" заставили системы ПВО Израиля атаковать друг друга

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об использовании "новых методов", которые заставили ПВО Израиля атаковать друг друга.

"Корпус стражей Исламской революции объявил, что в ходе новой волны ракетных операций, используя новые методы, они разрушили системы обороны противника, и оборонительные сооружения израильского режима нацелились друг на друга", - передает агентство "Мехр".

КСИР п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​одтвердил, что в понедельник утром иранские вооруженные силы выпустили по Израилю массированный залп беспилотников и ракет "в отместку за жестокую агрессию".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.