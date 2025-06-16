Здание дипмиссии США в Тель-Авиве повреждено в результате ударов Ирана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Представительству посольства США в Тель-Авиве нанесен незначительный ущерб в связи с ракетной атакой Ирана, персонал не пострадал, сообщил посол Израиля в Соединенных Штатах Майк Хакаби.

"Есть некоторые незначительные повреждения от сотрясения, вызванного иранскими ракетными ударами рядом с представительством посольства в Тель-Авиве, но американский перс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​онал не пострадал", - написал он в понедельник в соцсети Х.

Глава американской дипмиссии также сообщил, что в понедельник посольство и консульство США останутся закрытыми.

Минувшей ночью Израиль и Иран продолжили обмениваться ракетными ударами. По данным израильских СМИ, на 8.00 в результате иранских ударов погибли пять человек, более 100 пострадали.