Три человека погибли, около 50 пострадали в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли, почти 50 получили ранения в Израиле после ракетных обстрелов со стороны Ирана, сообщают местные СМИ.

Согласно информации службы скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом", три человека погибли в результате попадания иранских баллистических ракет в центральную часть Израиля.

Jerusalem Post сообщает, что по меньшей мере 48 раненым была оказана медицинская помощь в трех разных районах в центральной части Израиля.

По сообщениям израильских СМИ, один 10-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

По всему центру Израиля были слышны взрывы, сообщалось о попадании нескольких ракет.

Муниципалитет Петах-Тиквы объявил, что в одно из зданий в городе попала ракета.

Полиция заявила, что в Тель-Авиве есть два ме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ста попадания.

По словам сотрудников служб экстренного реагирования, в результате попадания ракет были повреждены по меньшей мере два жилых здания в центральной части Израиля.

На публикуемых израильскими СМИ видеозаписях также видно, как иранские ракеты попали в район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

Тем временем израильская электрическая корпорация сообщила, что в результате иранских ударов была повреждена местная электросеть в центральной части Израиля.

"Команды работают на местах, чтобы нейтрализовать угрозы безопасности, в частности, риск поражения электрическим током из-за оборванных электрических проводов", - сообщили в корпорации.

В компании добавили, что "ведутся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения".