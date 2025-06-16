ВМС Израиля впервые перехватили иранские дроны с помощью системы ПВО "Барак Маген"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Израильские корветы перехватили за ночь восемь иранских беспилотников, впервые применив систему ПВО "Барак Маген", сообщает в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

"Ночью корабли Израиля сбили восемь БПЛА, запущенных из Ирана; впервые перехват произвели с использованием систем ПВО "Барак Маген", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти системы ПВО, установленные на корветы типа "Саа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​р 6", могут сбивать БПЛА, крылатые ракеты, запускаемые с побережья противокорабельные ракеты.

С пятницы Израиль перехватил около 25 беспилотников, отмечает ЦАХАЛ.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.