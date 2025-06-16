Не менее 24 человек погибли, более 500 ранено из-за ударов Ирана по Израилю

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Не менее 24 человек погибло, более 500 ранено с момента начала ударов Ирана по Израилю, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в telegram-канале.

Он отметил, что 10 раненых - в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии средней тяжести.

"С начала массированной иранской атаки по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет", - добавил Гендельман.

По его данным, было выявлено 30 точек падения ракет.

"Эти данные не включают сотни беспилотников, выпущенны‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​х в сторону Израиля", - подчеркнул он.

Между тем издание The Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщает, что только 5-10% ракет Ирана пробиваются через систему ПВО Израиля. По данным ЦАХАЛ, эффективность перехвата составляет 80-90%.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.