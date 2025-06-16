Air Arabia отменила рейсы в Россию до 20 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Arabia на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке отменила все рейсы в Россию до 20 июня включительно, сообщается на сайте компании.

До этой же даты приостановлены рейсы перевозчика в Иорданию. Кроме того, до 17 июня он не будет летать в Ливан, до 30 июня - в Ирак и Иран.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что Air Arabia может возобновить полеты в РФ с понедельника, 16 июня. На рейсах из ОАЭ в первую очередь планировалось перевезти туристов, чей перелет должен был состояться в предыдущие дни.

Отмены и задержки рейсов в ОАЭ и через эту страну связаны с обострением конфликта между Ираном и Израилем, который привел к закрытию части аэропортов и ограничению воздушного пространства. По информации Российского союза туриндустрии, ситуация коснулась порядка 10 тыс. российских туристов.