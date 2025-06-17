"Аэрофлот" перевел рейсы в Дубай на более вместительные Boeing 777

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке перевел рейсы в Дубай на более вместительные самолеты Boeing 777.

Ранее часть рейсов на этом направлении выполнялась на узкофюзеляжных Boeing 737, пояснили в компании.

"Это позволило увеличить провозную емкость на 90 дополнительных мест на каждом рейсе. Все билеты находятся в открытой продаже и доступны к оформлению в том числе туристам, кто ищет альтернативу из-за сокращения полетной программы других перевозчиков", - сообщили в "Аэрофлоте" .

Рейсы компании в Абу-Даби продолжают выполняться на A320neo: туда - напрямую, обратно - с дозаправкой в Самаре из-за удлиненного маршрута.

"Также "Аэрофлот" в приоритетном порядке реагирует на поступающие со стороны посольств запросы о включении в расписание дополнительных вывозных рейсов из возможных близлежащих пунктов эвакуации граждан Российской Федерации", - добавили в компании.



