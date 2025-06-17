Поиск

"Аэрофлот" перевел рейсы в Дубай на более вместительные Boeing 777

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке перевел рейсы в Дубай на более вместительные самолеты Boeing 777.

Ранее часть рейсов на этом направлении выполнялась на узкофюзеляжных Boeing 737, пояснили в компании.

В миреБолее 300 россиян и граждан из дружественных стран было эвакуировано из ИранаЧитать подробнее

"Это позволило увеличить провозную емкость на 90 дополнительных мест на каждом рейсе. Все билеты находятся в открытой продаже и доступны к оформлению в том числе туристам, кто ищет альтернативу из-за сокращения полетной программы других перевозчиков", - сообщили в "Аэрофлоте" .

Рейсы компании в Абу-Даби продолжают выполняться на A320neo: туда - напрямую, обратно - с дозаправкой в Самаре из-за удлиненного маршрута.

"Также "Аэрофлот" в приоритетном порядке реагирует на поступающие со стороны посольств запросы о включении в расписание дополнительных вывозных рейсов из возможных близлежащих пунктов эвакуации граждан Российской Федерации", - добавили в компании.


Аэрофлот Дубай ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Пентагоне заявили, что США не планируют нанесение ударов по Ирану

Турагентства фиксируют аннуляции туров в ОАЭ, спрос упал на 30-40%

Турагентства фиксируют аннуляции туров в ОАЭ, спрос упал на 30-40%

Лидеры стран G7 назвали Иран источником нестабильности и призвали к разрешению кризиса на Ближнем Востоке

Лидеры стран G7 назвали Иран источником нестабильности и призвали к разрешению кризиса на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: вторник, 17 июня

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Арабский мир и Турция призвали Израиль к прекращению ударов по Ирану

Арабский мир и Турция призвали Израиль к прекращению ударов по Ирану
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп призвал "всех" эвакуироваться из Тегерана

Трамп призвал "всех" эвакуироваться из Тегерана

ЕС продлил на год "крымский пакет" санкций против РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6571 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана187 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });