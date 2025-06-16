Более 300 россиян и граждан из дружественных стран было эвакуировано из Ирана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об эвакуации российских и иностранных граждан из Ирана после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Благодаря оперативной работе наших дипломатов 14 июня через пункт пропуска "Астара" была эвакуирована первая группа из 86 человек, включая детей и граждан других дружественных государств. 15 июня организован безопасный переход границы для 238 россиян, среди которых семьи дипломатов и деятели культуры", - написала Москалькова в своем телеграм-канале в понедельник.

Особую благодарность омбудсмен выразила властям Азербайджана "за проявленное гуманитарное отношение и всестороннее содействие в организации эвакуации".

"Мой аппарат продолжает мониторинг ситуации и готов оперативно реагировать на все обращения граждан. Призываю всех россиян в регионе проявлять максимальную осторожность и незамедлительно обращаться в дипломатические представительства России в случае возникновения любых сложностей", - подчеркнула Москалькова.

Она отметила важность рекомендаций МИД России воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а также незамедлительно покинуть опасные районы.