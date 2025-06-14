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Российские артисты эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Группа российских деятелей искусства, среди которых народный артист России, режиссер Федор Бондарчук, в рамках эвакуации из Ирана в субботу перешли азербайджано-иранскую границу.

Бондарчук на пограничном пункте "Астара" в Астаре, где продолжается эвакуация иностранных граждан, сообщил азербайджанским журналистам, что все 90 человек в группе живы и здоровы, хотя и немного устали.

"В первую очередь, благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также посольство России в Иране, министерство культуры России", - сказал режиссер, слова которого приводит азербайджанское агентство Report.

По данным агентства, сегодня через погранич‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ный пункт "Астара" из Ирана в Азербайджан также перешли шесть граждан Казахстана.

Накануне МИД Азербайджана заявил, что ряд иностранных государств обратились к Баку с просьбой оказать содействие эвакуации их граждан из Исламской Республики на фоне эскалации напряженности. Среди них 51 артист российского Большого симфонического оркестра имени Чайковского, группа актеров и деятелей искусства в составе 90 человек, в том числе и Федор Бондарчук.

МИД России в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на 14 июня при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа россиян "в составе 86 человек (из них двое детей) уже пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Астара". В ведомстве уточнили, что речь идет о съемочной группе российского режиссера Федора Бондарчука.

"Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину", - говорится в сообщении МИД РФ.

Все сухопутные границы Азербайджана закрыты с марта 2020 года после начала распространения в мире коронавируса COVID-19. Пропуск через сухопутные границы Азербайджана осуществляется только по специальным разрешениям.

Иран Азербайджан Россия Большой симфонический оркестр Федор Бондарчук
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