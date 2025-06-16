Поиск

МИД РФ напомнил о возможности покинуть Иран и Израиль через Азербайджан, Египет и Иорданию

В Азербайджане граница с Ираном перекрыта, для согласования разовых разрешений надо направить обращение в посольство РФ в Тегеране

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Граждане России в связи с закрытием воздушного пространства Ирана могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход в Азербайджан, но из-за закрытия границ между этими двумя странами нужно получить разрешение, из Израиля можно выехать в Египет или Иорданию, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в понедельник.

Так, в Азербайджан можно попасть через погранпереход "Астара", в Египет - КПП "Менахем Бегин"/Таба, в Иорданию - КПП "Шейх Хусейн".

На Смоленской площади обращают внимание, "что в связи с действующим в Азербайджане карантинным режимом граница с Ираном перекрыта".

В миреБолее 300 россиян и граждан из дружественных стран было эвакуировано из ИранаЧитать подробнее

"Для согласования разовых разрешений азербайджанских властей (минимум 1-2 рабочих дня) на проход через КПП "Астара" необходимо заблаговременно направлять в посольство России в Тегеране обращение на эл.почту rusembiran@mid.ru - с указанием ФИО на русском и английском языках, даты рождения, номера общегражданского загранпаспорта, срока действия, отметки о въезде в Иран, контактных телефонов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В МИД РФ сообщили, что для переезда из Астары в Баку ходят рейсовые автобусы с автовокзала в 08:00 и 9:00 ежедневно, а также такси.

"Из Баку в Россию осуществляется до 20 прямых авиарейсов в день ( "Аэрофлот", "Россия", "Red Wings", "S7", "Utair", "ИрАэро", "Azerbaijan Airlines")", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют согражданам внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров.

Кроме того, МИД РФ в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности. В частности, не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъемку), избегать мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища.

МИД РФ Иран Израиль Египет Азербайджан Иордания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС продлил на год "крымский пакет" санкций против РФ

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

WSJ сообщила о сигналах Ирана насчет желания деэскалации конфликта с Израилем

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Рябков заявил, что Иран действует в рамках права на самооборону

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Израиле заявили, что не ставят целью своей операции смену власти в Иране

Tesla обновила премиальные Model S и Model X и повысила цены на них на $5 тыс.

Tesla обновила премиальные Model S и Model X и повысила цены на них на $5 тыс.
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

На объекте по обогащению урана в иранском Натанзе новых повреждений не выявлено

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении за ночь трети ракетных установок Ирана

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении за ночь трети ракетных установок Ирана
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6563 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана176 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });