МИД РФ напомнил о возможности покинуть Иран и Израиль через Азербайджан, Египет и Иорданию

В Азербайджане граница с Ираном перекрыта, для согласования разовых разрешений надо направить обращение в посольство РФ в Тегеране

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Граждане России в связи с закрытием воздушного пространства Ирана могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход в Азербайджан, но из-за закрытия границ между этими двумя странами нужно получить разрешение, из Израиля можно выехать в Египет или Иорданию, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в понедельник.

Так, в Азербайджан можно попасть через погранпереход "Астара", в Египет - КПП "Менахем Бегин"/Таба, в Иорданию - КПП "Шейх Хусейн".

На Смоленской площади обращают внимание, "что в связи с действующим в Азербайджане карантинным режимом граница с Ираном перекрыта".

"Для согласования разовых разрешений азербайджанских властей (минимум 1-2 рабочих дня) на проход через КПП "Астара" необходимо заблаговременно направлять в посольство России в Тегеране обращение на эл.почту rusembiran@mid.ru - с указанием ФИО на русском и английском языках, даты рождения, номера общегражданского загранпаспорта, срока действия, отметки о въезде в Иран, контактных телефонов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В МИД РФ сообщили, что для переезда из Астары в Баку ходят рейсовые автобусы с автовокзала в 08:00 и 9:00 ежедневно, а также такси.

"Из Баку в Россию осуществляется до 20 прямых авиарейсов в день ( "Аэрофлот", "Россия", "Red Wings", "S7", "Utair", "ИрАэро", "Azerbaijan Airlines")", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют согражданам внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров.

Кроме того, МИД РФ в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности. В частности, не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъемку), избегать мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища.