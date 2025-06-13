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МИД РФ призвал россиян воздерживаться от поездок в Израиль и Иран

МИД РФ призвал россиян воздерживаться от поездок в Израиль и Иран
Здание МИД РФ в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ в связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке призывал российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран.

"В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран - до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы", - говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.

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"Находящимся в зоне конфликта - проявлять максимальную осторожность, со‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​блюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей (торговые центры, транспорт и др.). Неукоснительно выполнять указания местных властей, при опасности направляться в укрытия/убежища", - отмечается в сообщении.

МИД РФ призывает внимательно следить за сообщениями и предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров. "В случае необходимости обращаться на телефоны экстренной связи посольств России", - говорится в сообщении.

Ранее посольства РФ в Израиле и Иране также призвали россиян воздержаться от посещения этих стран. В свою очередь посольство РФ в Египте призвало находящихся в стране российских граждан к осторожности, а планирующих поездки на курорты - к оценке рисков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль Иран МИД РФ
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