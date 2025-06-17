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США не намерены присоединяться к израильской операции против Ирана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США не присоединятся к Израилю для нанесения ударов по Ирану, сообщила корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс в социальных сетях, ссылаясь на официальных представителей администрации.

"По словам американских официальных лиц, несмотря на сообщения о том, что президент Трамп попросил СНБ и оперативный центр быть готовыми к проведению совещания, США не присоединяются к Израилю в его наступательной военной операции", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, члены кабинета С‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​НБ с начала израильской операции против Ирана "уже находятся в режиме ожидания 24 часа в сутки".

Как сообщалось, Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности к его возвращению с канадского саммита G7, который он в связи с ситуацией на Ближнем Востоке покидает досрочно, быть готовым к поведению совещания, сообщает Fox News.

Ранее он призвал население Тегерана покинуть город.

"Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - написал американский президент в соцсетях.

Иран США G7 Тегеран Израиль Ближний Восток
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