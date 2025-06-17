Иран заявил о готовности к возобновлению переговоров с США по атому
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Иранские официальные лица заявили посредникам, что они открыты для возобновления ядерных переговоров с Соединенными Штатами, но при условии, что Израиль прекратит атаки на Иран, сообщила The Washington Post, ссылаясь на источники из числа чиновников.
"Позиция Тегерана, по словам одного из официальных лиц, характеризуется следующим образом: "Мы никогда не вставали из-за стола переговоров, но никаких переговоров, пока мы находимся под огнем", - пишет газета.
Она отметила, что Оман и Катар могут стать посредниками в начале переговоров о прекращении огня.