Иран заявил о готовности к возобновлению переговоров с США по атому

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Иранские официальные лица заявили посредникам, что они открыты для возобновления ядерных переговоров с Соединенными Штатами, но при условии, что Израиль прекратит атаки на Иран, сообщила The Washington Post, ссылаясь на источники из числа чиновников.

"Позиция Тегеран‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​а, по словам одного из официальных лиц, характеризуется следующим образом: "Мы никогда не вставали из-за стола переговоров, но никаких переговоров, пока мы находимся под огнем", - пишет газета.

Она отметила, что Оман и Катар могут стать посредниками в начале переговоров о прекращении огня.