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Арабский мир и Турция призвали Израиль к прекращению ударов по Ирану

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД ряда арабских стран подписали совместное заявление, призывающее Израиль к прекращению боевых действий против Ирана.

"Министры крайне обеспокоены эскалацией между Ираном и Израилем", - говорится в заявлении.

Они отметили, что "Израиль должен прекратить наносить удары по Ирану, поскольку нынешний кризис может иметь серьезные последствия для всего региона", и что "военными средствами нельзя обеспечить долгосрочное урегулирование конфликта".

Подписанты заявления потребовали воздерживаться ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​от ударов по ядерным объектам, обеспечить свободу судоходства в международных водах и морскую безопасность.

В документе содержится призыв к решению вопроса об иранской ядерной программе путем переговоров, а также к "созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, которая должна охватывать все государства региона".

Заявление подписали министры иностранных дел Алжира, Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливии, Мавритании, Пакистана, Саудовской Аравии, Судана и Турции.

Израиль Турция Иран Ирак
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