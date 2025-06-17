МАГАТЭ сообщает о вероятных повреждениях подземной части ядерного объекта в Натанзе

Спутниковый снимок (c) 2025 Maxar Technologies.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ допустили повреждение центрифуг по обогащению урана в подземных залах ядерного объекта в иранском Натанзе вследствие израильских авиаударов.

"На основе продолжающегося анализа спутниковых снимков высокого разрешения, полученных после пятничных атак, МАГАТЭ выявило дополнительные признаки, указывающие на прямое попадание по подземным залам обогащения в Натанзе", - говорится в заявлении МАГАТЭ в соцсети X.

В Натанзе находится крупнейший центр по обогащению урана в Иране. Он включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично центр размещен под землей. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м.

С начала израильских атак поступала информация о повреждении ядерного центра в Натанзе, однако не было сведений о том, остались ли целыми центрифуги, находящиеся под землей.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.