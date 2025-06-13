Иранский ядерный объект в Натанзе подвергся новому израильскому удару

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильские ВВС нанесли в пятницу повторный удар по объекту по обогащению урана в Натанзе, сообщают иранские СМИ.

При этом они отмечают, что ключевые - подземные - части объекта, не пострадали. Урон понесли только пост‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ройки, находящиеся на поверхности.

Ранее израильская сторона сообщала, что нанесла серьезное повреждения центру в Натанзе и, в частности, уничтожила подземный цех по обогащению урана.

Кроме того, иранские СМИ передают, что после ударов ранее в пятницу по аэропорту в Тебризе там разгорелся пожар.