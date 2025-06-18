МАГАТЭ сообщило о повреждении двух ядерных объектов в Иране из-за ударов Израиля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Два объекта по производству центрифуг по обогащению урана в Иране оказались повреждены в ходе израильских ударов, сообщает в среду МАГАТЭ.

"На объекте в Тегеране поражён один корпус, где производились и испытывались усовершенствованные роторы центрифуг. В Карадже уничтожены два здания, в которых изготавливали различные компоненты центрифуг", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Оба объекта ранее находились под наблюдением МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года, уточняется в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.