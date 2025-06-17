ЕК не собирается отменять план об отказе от энергоносителей РФ в случае украинского урегулирования

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Предложение Еврокомиссии о поэтапном отказе от российских энергоносителей останется в силе и после урегулирования конфликта на Украине, заявил во вторник член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

"Речь не идет о санкциях. Это просто запрет, вызванный тем, что Россия использовала энергетику для оказания давления на нас", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот запрет все равно останется в силе", - добавил Йоргенсен, говоря о ситуации, при которой украинский конфликт завершится.



