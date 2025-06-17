Пентагон перебрасывает дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные истребители, сообщает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источник.

"По словам официального лица США, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток большее количество истребителей", - сообщает телеканал.

Кроме того, Пентагон продлевает срок размещения на Ближнем Востоке уже находящейся там боевой авиации, отмечает источник телеканала. Это, в частности, коснется размещенных там самолетов F-16, F-22, F-35.

Накануне телеканал со ссылкой на источник сообщил, что авианосная ударная группа США "Нимиц" направляется из вод Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Она должна была сменить размещенную на Ближнем Востоке авианосную ударную группу США "Карл Винсон", однако отправилась раньше, чем планировалось. Таким образом, в регионе будут размещены обе авианосные ударные группы.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась, после того как в ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.