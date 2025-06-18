Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 18 июня

Иран снова обстреливает Израиль, США закрывает посольство в Иерусалиме, "Флорида" с россиянами Бобровским и Куликовым выиграла Кубок Стэнли

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран запустил за ночь две волны ракет в сторону Израиля. В Тегеране заявили, что целью были израильские авиабазы.

- Трамп рассматривает возможность удара США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

- Jerusalem Post пишет, что США нанесут удары по Ирану, если он откажется от сделки. Издание ссылается на высокопоставленных израильских чиновников.

- США временно закрывают посольство в Иерусалиме. Соответствующее заявление сделала американская дипмиссия в Израиле.

- Израильские военные призвали жителей Тегерана покинуть один из районов города. Они пояснили, что намерены нанести удар по объектам в иранской столице.

- "Флорида" с россиянами Бобровским и Куликовым выиграла Кубок Стэнли НХЛ. Финальную серию она выиграла у "Эдмонтона".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent слабо дешевеет и торгуется у $76,3 за баррель

48 украинских БПЛА сбито за ночь, два из них - над Московским регионом

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

ABC пишет, что США в ближайшие двое суток примут решение о том, будут ли наносить удары по Ирану

Фондовые индексы США снизились из-за усиления геополитической напряженности

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Jerusalem Post пишет, что США нанесут удары по Ирану, если он откажется от сделки

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран запустил вторую за ночь волну ракет в сторону Израиля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп провел совещание по Ирану

Пентагон перебрасывает дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток

Пентагон перебрасывает дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД РФ призвал Израиль немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки в Иране

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Члены Палаты представителей подготовили резолюцию о запрете на участие США в военных действиях в Иране

Члены Палаты представителей подготовили резолюцию о запрете на участие США в военных действиях в Иране
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана209 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });