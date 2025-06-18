Что случилось этой ночью: среда, 18 июня

Иран снова обстреливает Израиль, США закрывает посольство в Иерусалиме, "Флорида" с россиянами Бобровским и Куликовым выиграла Кубок Стэнли

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран запустил за ночь две волны ракет в сторону Израиля. В Тегеране заявили, что целью были израильские авиабазы.

- Трамп рассматривает возможность удара США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

- Jerusalem Post пишет, что США нанесут удары по Ирану, если он откажется от сделки. Издание ссылается на высокопоставленных израильских чиновников.

- США временно закрывают посольство в Иерусалиме. Соответствующее заявление сделала американская дипмиссия в Израиле.

- Израильские военные призвали жителей Тегерана покинуть один из районов города. Они пояснили, что намерены нанести удар по объектам в иранской столице.

- "Флорида" с россиянами Бобровским и Куликовым выиграла Кубок Стэнли НХЛ. Финальную серию она выиграла у "Эдмонтона".