Главу ГК "Ташир" Карапетяна обвинили в Армении в призывах к захвату власти

Об этом сообщил адвокат бизнесмена

Обыски в доме Самвела Карапетяна в Ереване Фото: РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти, заявил адвокат Армен Фероян.

"Самвелу Карапетяну предъявлено незаконное обвинение, с которым наш подзащитный не согласен. Обвиняют в том, что, он якобы публично призывал к захвату власти, на этом и основано обвинение. Это не имеет абсолютно ничего общего с реальностью", - сказал адвокат журналистам.

По его словам, Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте Карапетяна.

Ранее в среду Карапетян был доставлен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении.

Дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как во вторник он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

"Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал Карапетян.

В интервью журналистам в среду армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал премьер.

Комментируя ранее сделанное им заявление о необходимости национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении" (ЭСА), Пашинян отметил, что некачественное предоставление этой компанией услуг генерирует общественное недовольство.

"Ровно месяц назад я дал поручение правительству: или со стороны "ЭСА" народу должен быть возмещен ущерб, который почти создал энергетический кризис, либо компания будет национализирована. Срок поручения завершается 21 июня. И мой анализ дает основу думать, что все эти действия компании делаются для генерации внутреннего общественного недовольства в Армении", - сказал Пашинян.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Никола Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.