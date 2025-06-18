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Израиль сообщил о новых авиаударах по западу Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит очередную серию авиаударов по западу Ирана, сообщил в среду представитель военного командования, бригадный генерал Эффи Дефрин.

"ВВС пролетают над пусковыми установками ракет класса "поверхность-поверхность" и над военными складами. Авиация наносит удары по боевикам, которые пытаются вернуться и забрать боеприпасы с мест, которые уже подверглись ударам", - сказал Дефрин на пресс-конференции.

Кроме того, говоря об уже нанесенных по Ирану ударах, представитель ЦАХАЛ отметил, что израильская авиация, среди прочего, поразила объект по производству противотанковых управляемых ракет вблизи Тегерана.

По данным ЦАХАЛ, Тегеран снабжал этими ракетами ливанскую группировку "Хезболла". Уточняется, что за последние годы Иран поставил "Хезболле" сотни таких ракет.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ Тегеран начал наносить удары по израильской территории.

Израиль ЦАХАЛ Эффи Дефрин Иран
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