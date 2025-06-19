Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США на 90 дней

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении до 17 сентября дедлайна завершения работы приложения TikTok.

"Я только что подписал указ, продлевающий дедлайн закрытия TikTok на 90 дней (до 17 сентября 2025 года)", - написал он в социальной сети Truth Social в четверг.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует подписать указ на этой неделе.

В апреле 2024 года предыдущий президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете работы TikTok в стране.

Трамп отменил этот указ и дважды - в день вступления в должность и 4 апреля - на 75 дней продлевал срок заключения сделки по изменению структуры собственности TikTok. Он считает, что США должны принадлежать 50% компании.

Согласно законодательству США, TikTok не сможет продолжать операции в стране, если ее американское подразделение не будет продано некитайским структурам.