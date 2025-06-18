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Трамп вновь продлит срок для заключения сделки по TikTok

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп продлит еще на 90 дней срок выхода китайской ByteDance из американских активов соцсети TikTok, сообщили в Белом доме.

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В апреле 2024 года предыдущий президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете работы TikTok в стране.

Трамп отменил этот указ и дважды - в день вступления в должность и 4 апреля - на 75 дней продлевал срок заключения сделки по изменению структуры собственности TikTok. Таким образом, очередное продление истекает в четверг.

Согласно законодательству США, TikTok не сможет продолжать операции в стране, если ее американское подразделение не будет продано некитайским структурам.

Трамп считает, что Штатам должны принадлежать 50% компании. Если он подпишет указ о новом продлении, у ByteDance будет время на сделку до середины сентября.

"Президент Трамп не хочет, чтобы TikTok переставала работать", - отметила Ливитт. По ее словам, администрация Трампа потратит ближайшие три месяца на организацию такой сделки, при которой американцы смогли бы продолжить пользоваться соцсетью и были уверены, что их данные в безопасности.

В марте Трамп заявлял о готовности снизить пошлины на китайский импорт, чтобы добиться сделки с ByteDance.

Весной обсуждалась транзакция, при которой американский бизнес TikTok был бы выделен в новую американскую компанию под управлением и в мажоритарной собственности американских инвесторов, но процесс застопорился после того, как Китай из-за объявления Трампом масштабных пошлин дал понять, что не одобрит сделку.

TikTok Джо Байден Дональд Трамп США
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