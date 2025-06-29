Трамп заявил, что группа "очень богатых людей" готова купить TikTok

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что примерно через две недели расскажет о группе людей, выразивших желание купить TikTok у китайских владельцев.

"Думаю, я расскажу об этом через пару недель (...). Речь идет о группе очень богатых людей", - сказал он в воскресенье в интервью Fox News.

При этом Трамп предположил, что для заключения сделки потребуется согласие китайских властей. "Думаю, председатель Си сделает это", - заявил он, говоря о председателе КНР Си Цзиньпине.

Власти США настаивают на том, что TikTok при нынешних владельцах может быть угрозой для нацбезопасности США. Поэтому администрация Трампа работает над тем, чтобы соцсеть перешла под контроль американских предпринимателей.

На прошлой неделе Трамп подписал закон о продлении до 17 сентября дедлайна завершения работы приложения TikTok в США.