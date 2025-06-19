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Военные США защищают самолеты и корабли на Ближнем Востоке на случай авиаударов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американские военные провели передислокацию ряда самолетов и кораблей на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить их защиту в случае ударов с воздуха, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Согласно собеседникам CNN, военнослужащие США, в частности, эвакуировали с военной базы в Катаре все воздушные суда, которые находились вне защищенных ангаров.

Источники отмечают, что военные перемещают все корабли, которые находились на базе ВМС США в Бахрейне.

Кроме того, Центральное командование США доставило в регион дополнительные запасы донорской крови. При этом источники указывают, что "это стандартная процедура в любое время, когда существует вероятность атаки на силы США".

Ранее сообщалось, что США направляют дополнительные ресурсы ВВС и ВМС на Ближний Восток в связи с эскалацией конфликта Израиля и Ирана.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее в четверг передавало, что власти США ведут подготовку к возможному старту военной операции против Ирана в течение ближайших дней.

Ближний Восток Бахрейн Иран США
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