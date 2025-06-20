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Иран назначил нового главу разведки КСИР после гибели предыдущего в результате израильского удара

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Новым главой разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) назначен Маджид Хадеми. Его предшественник Мохаммад Каземи погиб в результате израильского удара по Тегерану, сообщают иранские СМИ.

Назначить бригадного генерала Хадеми начальником разведывательного управления распорядился командующий КСИР Ирана Мохаммад Пакпур, получивший эту должность после гибели его предшественника генерал-майора Хоссейна Салами в результате ударов израильтян 13 июня.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - остановить работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Хроника 13 – 20 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран КСИР
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