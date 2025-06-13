Иранские СМИ сообщают о гибели командующего КСИР в результате удара по Тегерану

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами стал жертвой израильского удара по Тегерану в пятницу, сообщило иранской информационное агентство TASNIM.

"Командующий КСИР стал жертвой удара, нанесенного сионистским режимом рано утром в пятницу, 13 июня", - говорится в сообщении.

Ранее поступала информация о пожаре в штабе КСИР.

Как сообщил The Times of Israel представитель Армии обороны Израиля,​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​ жертвами израильской атаки также могли стать начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и ведущие ученые-ядерщики.

Ранее израильские военные сообщили о превентивных ударах по ядерным объектам Ирана, "первый этап" завершен.

"Десятки самолетов ВВС Ирана завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана", - говорилось в сообщении.