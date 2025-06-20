Израиль принимает меры по ликвидации ракет, запущенных из Ирана

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что принимаются меры по ликвидации угрозы в связи пуском Ираном ракет в направлении израильской территории.

"В настоящее время ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят удары там, где это необходимо, для устранения угрозы", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В нем отмечается, что "некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана в направлении государства Израиль".

Население призывают следовать инструкциям командования тыла.