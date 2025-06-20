Трамп обсуждает возможный удар по Ирану в узком кругу сподвижников

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп при обсуждении вопроса возможной военной операции против Ирана во все большей степени полагается на узкий круг сподвижников, передает NBC со ссылкой на трех представителей американской администрации.

"Трамп все сильнее взаимодействует с небольшой группой советников для важнейшего анализа в то время, как президент решает, следует ли отдать приказ о боевых действиях в Иране против его ядерной программы, заявили два сотрудника Минобороны и высокопоставленный чиновник администрации", - информирует телеканал.

В то же время, по словам другого собеседника, Трамп обращается за мнением к своим союзникам за пределами Белого дома или в других сегментах администрации США.

Источник уточнил, что Трамп склонен к тому, чтобы принимать решения в консультации с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместителем Стивеном Миллером, спецпосланником Стивом Уиткоффом. В то же время он отстранил на второй план директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая выступала против удара по Ирану, и не ведет регулярных бесед с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Однако представитель военного ведомства Шон Пернелл опроверг сведения, будто Хегсет не участвует активно в обсуждениях возможности военной операции.

Собеседники телеканала добавили, что Трамп прислушивается и к председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну, главе Центрального командования вооружённых сил США генералу Майклу Курилле, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу.

Два источника утверждают, что в отличие от почти любого президента США после Второй мировой войны Трамп не делает ставку на обсуждение в структурированной и тщательной манере вариантов ведения внешней и военной политики, предлагаемых высокопоставленными официальными лицами. Трамп предпочитает разговаривать со своими соратниками, зарубежными лидерами и другими иностранными контактами, но в неформальном и свободном ключе. В результате, по мнению источников, чиновникам и высокопоставленным командирам ВС США труднее подвергать сомнению предложения Трампа или высказывать беспокойство по поводу его политического курса.

При этом источники напоминают, что, когда в мае Трамп объявил о решении отменить санкции против Сирии, он застал врасплох высокопоставленных сотрудников американской администрации. Минфин США не получал уведомлений о таком шаге, а технической подготовки к его реализации, которая требовали контактов с представителями сирийского правительства и иностранными банками, проведено заранее не было.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд", - сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.



