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Хуситы пригрозили возобновить обстрелы кораблей США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили о готовности вновь начать наносить удары по судам и кораблям США, если Вашингтон решит присоединиться к израильским ударам по Ирану.

"Если США станут частью атаки и агрессии против Ирана вместе с израильским врагом, хуситы сделают своей целью их суда и корабли в Красном море", - говорится в заявлении представителя хуситов Яхьи Сари, распространенном в социальной сети X в субботу.

Сари отметил, что хуситы следят за ситуацией в ближневосточном регионе и, в случае необходимости, готовы принять меры для защиты Йемена и его населения.

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В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что хуситы объявили, что более не будут наносить удары по судам. Американский лидер добавил, что США прекратят ответные удары по позициям хуситов, так как Вашингтон добился своей цели - безопасного судоходства.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

Хроника 13 – 21 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Йемен США Израиль Иран
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